Voorwaardelijke boete voor Volendammer die pastoor sloeg tijdens uitvaartdienst

Jeroen H. stapte op 31 januari in verwarde toestand en met een agressieve blik de kerk binnen toen daar net een uitvaartdienst aan de gang was. Hij ging eerst als een Christusfiguur op het altaar staan, waarna hij op de pastoor afstapte. Toen de pastoor vroeg wat hij in de kerk deed, gaf H. hem een klap in zijn hals. Medewerkers van de kerk overmeesterden de man en droegen hem over aan de politie.

"Ernstig, maar ook zorgelijk", vond de officier van justitie de gedragingen. Volgens haar is uit alle verklaringen gebleken dat de pastoor "uit het niets" werd geslagen. De officier van justitie kon niks zeggen of H. toerekeningsvatbaar was tijdens het incident.

Het was de eerste keer dat de Volendammer zich schuldig maakte aan mishandeling. De rechter veroordeelde H. vandaag tot een voorwaardelijke geldboete van 600 euro, in lijn met de eis van de officier van justitie.

Psychiatrische zorg

H. werd afgelopen vrijdag acuut opgenomen in een psychiatrische kliniek. De rechter noemt het een goede zaak dat H. voorlopig psychiatrische zorg krijgt. "In Volendam heeft iedereen zo genoeg van hem, dat de politie bang is dat burgers zelf ingrijpen. Dat willen we niet."

H., die zich maandag ook moest verantwoorden voor de diefstal van een pakje shag, heeft bekend de pastoor te hebben geslagen. Volgens hem zou hij eerst een duw hebben gehad. Hem wacht minimaal nog één strafzaak over de stalking van een ex-vriendin.