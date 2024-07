Kritiek op wc-beleid kustgemeenten: "Thuis wijs je gasten toch ook de weg naar het toilet?"

Zo schrijft Bloemendaal, met het zomers zeer drukke strand bij Bloemendaal aan Zee, dat ze geen reden zien om meer openbare toiletten te plaatsen. Er zijn bij de gemeente namelijk geen meldingen binnengekomen over dat mensen meer openbare toiletten willen zien. Thonon vindt dit een 'dooddoener', omdat mensen in Nederland vaak niet klagen vanwege lage verwachtingen. "Maar als je mensen vraagt of ze behoefte hebben aan meer toiletten, zegt in bijna elke peiling meer dan 90 procent 'ja'."

Schagen verwijst naar de Blauwe Vlag-keuring, die beoordeelt hoe veilig en schoon een strand is, en concludeert dat ze geen extra toiletten hoeven te plaatsen. Maar daar heeft Thonon wat tegenin te brengen. "Openbare toiletten leiden er wel toe dat mensen niet in zee gaan plassen en in de duinen gaan poepen, en zo helpen ze ook die Blauwe Vlag te behouden."

Strandtenten geen oplossing

Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Heemskerk en Schagen verwijzen hun badgasten naar strandtenten. Dat is volgens Thonon geen duurzame oplossing. "Strandpaviljoens hebben per definitie geen openbare toiletten. Vaak moet je toestemming vragen en als de strandtent dicht is, dan is het toilet ook dicht."

Bij Club Zand in Castricum besloten ze om zelf een openbaar toiletgebouw op het strand neer te zetten, omdat ze vinden dat er vanuit de gemeente te weinig gefaciliteerd wordt. Het is de bedoeling dat het gebouwtje voor het hoogseizoen gereed is. Het is vrij toegankelijk voor badgasten, vertelt een medewerker.

