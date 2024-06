Gevluchte jongeren geven complimenten aan Larense inwoners: "Je hebt mooie schoenen"

Nederlands leren kan natuurlijk vanuit een boek, maar ook gewoon door het gesprek op straat aan te gaan. Dat dacht Pauline althans, toen ze de praktische opdracht voor haar leerlingen verzon.

Maar de oefening is tweeledig volgens de docent, die zelf in Hilversum geboren is: "Mensen hebben vaak een bepaald beeld van vluchtelingen en als je elkaar leert kennen, elkaar echt ontmoet en elkaar in de ogen aankijkt, dan ontstaat er vaak een mooi gesprek en heb je misschien meer overeenkomsten dan je in eerste instantie dacht."

'Je hebt mooie schoenen'

In het centrum van Laren gaan de jongeren met hun complimenten de lokale bloemwinkel in, stappen een parfumerie binnen en lopen af op een schilder die bezig is om de lokale boekwinkel van een lik verf te voorzien. "Hartstikke leuk. Daar word je altijd vrolijk van!", reageert de lokale bloemist.

De lokale schilder krijgt op zijn beurt een compliment over zijn schoenen. "Dat hoor ik niet elke dag. Jij hebt ook mooie schoenen", zegt hij blij tegen de leerling. "Ik krijg vaker complimenten, maar niet over mijn schoenen. Dat is een eerste keer."