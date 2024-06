Op pad met vishandhavers Chiméne en Jan: "Controleren soms wel tachtig vissers"

"Mensen moeten kunnen vissen, dat is een geweldige hobby. Maar het moet wel op de juiste manier", aldus Jan Spel. Samen met Chimène Schutrups maakt hij een ronde langs het Noordhollandsch kanaal. Met auto dan wel te voet maken de twee een stop bij alle (sport)vissers die ze tegenkomen.

"We controleren of mensen de juiste vergunning hebben, met welk aas ze vissen en wat ze daarna met de vissen doen", zo legt Chimène uit voordat ze op een vissersduo afstappen. "Hij heeft nog geen visserspas, want hij is pas twee dagen in Nederland en zit nu in Ter Apel", vertelt een dame over haar vriend met wie ze de hengel uitgooit.

"Dit zijn dingen die we voor nu door de vingers kunnen zien", zegt Chimène. "De pas komt eraan, en ze hebben het juiste aas: brood met knoflook." Op de dag dat we met het duo meegaan is het relatief rustig: "Op een goede zomerdag spreken we soms wel tachtig vissers aan."

Nodig voor de toekomst

Het is volgens Jan zo'n tachtig procent van de keren allemaal in orde, "maar heel soms komt het wel voor dat er bijvoorbeeld dierenmishandeling voorkomt. Dan grijpen we in en delen we bijvoorbeeld een boete uit." Want net als handhavers op het land, hoort dat ook bij hun bevoegdheid".

