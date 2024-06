Emotioneel bereidt slechtziende Pauline uit Haarlem zich voor op klim Alpe d'Huez

Om de beklimming voor donderdag een beetje voor te bereiden, is ze vanochtend met een vriend per auto de berg Alpe d'Huez omhoog gegaan. "Even de bochten voelen." Met haar beperkte zicht zag ze wel dat het op sommige plekken erg krap wordt. "Zeker met de fietsers uit tegengestelde richting."

Kruipend

Het zal langzaam gaan, weet ze. "Ik wil ook niet marcherend naar boven. Ik wil genieten. Maar op sommige stukken vrees ik wel dat ik kruipend zal moeten, omdat het zo krap is." Nu ze ter plekke is, heeft ze toch besloten dat haar geleidehond Irsa niet mee gaat lopen. "Die staat boven met vriend Marcel te wachten bij de finish. De route is te ver voor haar, het is te warm en er zijn te veel mensen onderweg", beredeneert ze haar verstandige beslissing. Maar ze gaat Irsa zeker missen.

Van Heuven wordt onderweg wel bijgestaan door vriendin Marianne. En ze draagt een fel hesje, met het woord 'BLIND' erop. Daar had ze eigenlijk niet zoveel zin in om te dragen, liet ze in een reportage van NH tijdens een training op het Kopje van Bloemendaal weten. Maar ze ontkomt er niet aan, weet ze nu.

