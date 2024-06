Is dit dé EK-hit? Heemskerker scoort met variant op Europapa

Reacties

De reacties zijn in ieder geval goed. Vrijdag stond Fishers telefoon roodgloeiend van de mensen die hem belden en appjes stuurden. Maar wat Joost ervan vindt, dat weet hij nog niet. "Dat hoor ik vast snel genoeg", zegt Fisher.

Er ontbreekt alleen nog één belangrijk ding aan de single: een videoclip. Maar of die er komt, is nog maar de vraag. "We moeten nog even nadenken of we een videoclip gaan maken; dat is een dingetje qua tijd. Vorige week bestond de hele plaat nog niet en nu zijn we de Smulschijf van 538. Dus we moeten even bij elkaar komen en een plan maken."