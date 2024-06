Weg afgesloten om vrouw op deelscooter uit Coentunnel te halen

Dit gebeurde vanmorgen rond 10.45 uur. De vrouw, die niet uit Nederland komt, had niet door dat ze met haar deelscooter op een drukke snelweg was gereden, waar de maximale snelheid 100 km per uur is. "Ze stapte van de scooter af en trok aan de bel bij een van de noodhulpkasten. Daarna kwam een van onze weginspecteurs langs met een berger en is de scooter van de weg afgehaald", vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Om de vrouw veilig van de weg af te halen was de tunnel in de richting noord naar zuid een kwartier afgesloten. De politie was niet betrokken bij het incident en de vrouw heeft geen boete gekregen.

Er worden vaker fietsers en scooterrijders door hun navigatie door de Coentunnel gestuurd. Zo moesten twee toeristen in 2022 ook uit de tunnel worden gehaald.