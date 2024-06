Man zwaargewond door brievenbusbom: "Hij schreeuwde, 'waarom, waarom hier?'"

Een brievenbus die er compleet uitgeblazen is en bloedspetters in de gang. Het zijn de achtergebleven sporen van het drama dat zich gisteravond rond 23.00 uur voltrok bij een woning aan de Plutohof in Hoorn. "Ik zat rustig tv te kijken en toen hoorde ik echt een enorme knal", vertelt buurvrouw Marina Weijers, die haar hondje uitlaat. "We zijn naar de buren gegaan. Er was een hoop geschreeuw en gehuil en ontzettend veel bloed."

Wat er precies door de brievenbus is geduwd kan de politie niet vertellen. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang. "De buurman heeft het opgepakt en toen is het afgegaan", vertelt de buurvrouw. "Zijn hele hand lag open. Hij komt uit Italië en spreekt niet goed Nederlands. Hij had veel pijn en schreeuwde: 'Waarom, waarom hier?'. Ze hebben hem in Amsterdam geopereerd. Ik hoop dat het allemaal goed is gegaan."

Kinderen overstuur

Buurman Suliman Abdalla heeft zich over de drie kinderen van het gezin ontfermd. Vanwege het politieonderzoek mochten ze niet in hun eigen huis blijven. "Ze hebben op de bank bij ons geslapen en waren ontzettend overstuur en verdrietig. Het is ook enorm schrikken. Je kijkt wel twee keer voordat je iets uit je brievenbus haalt."

Wat de aanleiding is voor de aanslag is volgens buurtbewoners niet bekend. "Mensen hebben een jongen zien wegrennen die er later op een fatbike vandoor ging", zegt zoon Mazen Abdalla. "Hopelijk krijgen ze hem te pakken, want dit is heel heftig. Dit kan toch niet?" Ook buurvrouw Miranda is erg geschrokken: "Het is een heel rustig gezin en dit is normaal gesproken ook een rustige buurt."

De politie kan nog niet veel zeggen over het onderzoek en het incident. Getuigen en omwonenden met camerabeelden, of mogelijk een deurbelcamera, worden gevraagd zich te melden.