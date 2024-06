Haarlemse brandweer heeft druk weekeinde: politie onderzoekt verband tussen branden

Autobranden

In het weekend raakten ook meerdere auto's zwaar beschadigd door brand. Zondagochtend rond 5.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd, omdat er een voertuigbrand was op de Jo Sterckstraat in Schalkwijk. Twee naast elkaar geparkeerde personenauto's brandden volledig uit. Een bedrijfsbusje van een bouwonderneming liep rookschade op, maar lijkt verder gespaard te zijn gebleven.

En in de nacht van vrijdag op zaterdag woedde er een autobrand op de Edward Jennerstraat, ook al in Schalkwijk. Het vuur werd rond 2.30 uur ontdekt. Toen de brandweer arriveerde, stond de voorkant van een personenauto in lichterlaaie. De wagen was niet meer te redden.

'Sporen snel weg'

Opvallend is dat er de laatste tijd meer autobranden zijn geweest in Haarlem dan gebruikelijk, met name in de wijk Schalkwijk. Een politiewoordvoerder bevestigt dat het aantal branden 'meer dan normaal' is, maar noemt het aantal incidenten 'niet alarmerend hoog'. Wel is duidelijk dat er bij de meeste branden opzet in het spel lijkt te zijn. De politie onderzoekt of er een link is tussen de branden.

"De recherche heeft dit wel op de radar", zegt de woordvoerder. "We houden rekening met brandstichting, maar het is niet duidelijk of er één persoon achter zit. Wat het onderzoek lastig maakt, is het feit dat sporen snel verdwijnen door het vuur en door het blussen."