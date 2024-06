Hoe toegankelijk blijven museum voor Noord-Hollandse scholen als een kaartje veel meer kost?

Zo betaalt de basisschool uit Zwaag vandaag 3,50 euro per leerling. Een bedrag dat met de btw-verhoging boven de 4 euro komt. ‘Een hard gelag’, zegt Valerie Kierkels van het Jeugdeducatiefonds. De organisatie helpt scholen in achterstandswijken door hen financieel te ondersteunen, onder meer bij schoolreisjes. Volgens Kierkels ervaren sommige scholen momenteel al moeilijkheden om alle schoolreisjes en uitjes financieel rond te krijgen: "Laat staan als daar nog eens 10 procent bijkomt."

Basisschool de Pionier uit Wormerveer is er daar een van. Directeur Desi van Waaijen noemt de btw-plannen in het hoofdlijnenakkoord een ‘zware kluif'. Volgens hem gaat de maatregel zorgen voor een nóg grotere kansenongelijkheid en een verarming van het onderwijs. Van Waaijen: “De maatregel raakt vooral kansarme gezinnen. Een doelgroep die juist zo gebaat is bij culturele uitjes geregeld vanuit school.”

Educatieve uitstapjes en schoolreisjes maken het onderwijs leuker én nuttiger, aldus de directeur. “Vroeger ging je met biologie met een netje de sloot in. Nu heb je geen netten, want die zijn te duur, en er zijn geen mensen.” En daarom zijn musea belangrijk: het zijn bij uitstek plekken waar theorie in praktijk wordt gebracht.

'Kissies groente en fruit'

Zo ook in Broek op Langedijk. Daar leren leerlingen woensdagmiddag over de economische en culturele geschiedenis van de regio. Vanuit de houten bankjes in de authentieke veilingzaal kijken ze naar het middelpunt in de ruimte: de veilingklok. Door de ruimte klinkt de galm van de harde stem van veilingmeester Bianca. ‘Wie weet wat een veiling is?’, vraagt ze de leerlingen. Tien vingers schieten omhoog.

De veilingmeester vertelt honderduit over de geschiedenis van de veiling, tot ze haar verhaal plots onderbreekt. Er vaart een bootje binnen met manden vol groente en fruit. De veiling kan beginnen.

IJverig bieden de leerlingen op de producten van hun kaartjes. Ze betalen met plastic guldens. Sep met nummer 67 blijkt een meesterhandelaar. Binnen mum van tijd heeft hij zijn benodigde groenten, en dat voor maar 30 gulden. Zelfs veilingmeester Bianca is verrast. "Zoiets heb ika nog nooit meegemaakt." De jonge spekkoper schrijft vol trots zijn naam op het grote bord. Als prijs krijgt hij, hoe kan het ook anders, een zak met fruit.

Schrappen onvermijdelijk

Naast de basisschool uit Zwaag bezoeken jaarlijks zo'n vier- tot vijfduizend leerlingen het museum in Broek in Waterland. Museummedewerker Van Assendelft hoopt dat dit aantal gelijk zal blijven, ook na de eventuele btw-verhoging.

Dat moet directeur Van Waaijen nog maar even zien. Hij verwacht dat de verhoging ‘hoe dan ook gevolgen’ gaat hebben voor scholen. “Het is onvermijdelijk dat scholen moeten gaan schrappen in hun educatieve en museale uitjes. Dat is iets wat wij nu al zien, laat staan met een prijsstijging van 10 procent.”

Of de btw-verhoging er ook daadwerkelijk gaat komen, wordt bekend op 25 juni. Dan presenteert informateur Van Zwol naar verwachting het nieuwe kabinet en haar plannen.