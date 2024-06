Week begint regenachtig en fris, en veel warmer gaat het niet worden

In delen van de provincie laat de zon zich vanmorgen heel even zien, maar op andere plekken kan er wat motregen vallen. Vanmiddag blijft het volgens NH-weerman Jan Visser droog en bewolkt. Het wordt niet al te warm, met zo'n 17 graden blijft het wat onder het gemiddelde voor deze tijd van het jaar steken. Normaal gesproken kunnen we aan het begin van juni rekenen op temperaturen net boven de 20 graden.

Morgenochtend is er veel bewolking en gaat het regenen, hoewel het volgens de weerman niet met bakken uit de lucht gaat komen. De zon komt af en toe even door, maar later op de dag gaat het weer regenen. De temperatuur ligt morgen iets hoger dan de rest van de week, maar echt zomers wordt het nog niet.

Wanneer wordt het zomer?

Wanneer de temperaturen echt op gaan lopen kan de weerman nog niet voorspellen. Zoals het er nu naar uit ziet wordt het na 11 juni iets warmer, maar de voorspellingen kunnen zomaar omslaan. Op het zomerweer moeten we voorlopig dus nog even wachten.