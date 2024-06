Terug in de tijd: Larense leerlingen krijgen les zoals dat 110 jaar geleden ging

Het is 8.15 als de leerlingen van de Katholieke basisschool de Binckhorst-Sint Jan één voor één het schoolplein op komen lopen. Vandaag is alles even iets anders dan normaal. De jongetjes dragen bretels en hoge witte sokken en de meisjes dragen rokjes. Ook de leraren zien eruit alsof ze rechtstreeks uit de geschiedenisboekjes komen wandelen.

Vandaag is het precies 110 jaar geleden dat de school is opgericht en om dat te vieren krijgen de ruim 400 leerlingen onderwijs zoals dat ruim een eeuw geleden ging.

In de schoolbankjes komen de leerlingen erachter dat het er honderd jaar geleden wel even anders aan toeging. Zo zitten ze in tweetallen naast elkaar en moeten ze leren schrijven met kroontjespennen. Gelukkig worden de lijfstraffen uit die tijd wel achterwege gelaten.

Jubeljaar

2024 is voor de Katholieke basisschool in Laren een heus jubeljaar. Om het jubileum te vieren organiseert de school het hele jaar activiteiten. Zo is er een podcast opgenomen voor de leerlingen, is er een mini-museum opgezet, zijn er artefacten uit het verleden boven water gehaald en 27 september organiseert de school een reünie voor de oud-leerlingen en oud-medewerkers.