Amsterdamse elektriciteitshuisjes moeten vanaf nu mooi zijn: "Passend bij de Wijk"

Nu zijn er in de stad al wel wat transformatorhuisjes waar aandacht aan besteed is. Zoals die aan de Willemsparkweg, ontworpen door de Amsterdamse kunstenaar Fabrice Hünd. Of een huisje op het Hoofddorpplein, dat een kunstige print heeft. Maar er zijn meer manieren om de huisjes mooier te maken dan ze nu zijn, zegt Havelaar.

Van beplanting tot graffiti

"Zo'n huisje als dit is oneerbiedig gezegd een 'fuck the context'-huisje. Die kun je overal neerzetten, maar hij blijft overal even lelijk. Wij willen graag dat ze passen bij de wijk waar ze instaan. Als ze in een park komen, zet er dan beplanting omheen. Maar als je er eentje bij een skatebaan zet, dan kan er wat mij betreft prima graffiti op. Zo worden ze echt onderdeel van de buurt", aldus Havelaar.

Transformatorhuisjes waar aandacht aan is besteed: