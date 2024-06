Opnieuw filedrama in en rondom Amsterdam, uur vertraging bij Zeeburg

Rijkswaterstaat meldt op X dat het vanmiddag druk is op de wegen rond Amsterdam door verschillende incidenten, maar óók door omrijdend verkeer vanwege werkzaamheden op de A9.

Rond 16.45 uur is er een ongeval gebeurd bij Zeeburg, vanuit Coenplein (A10). De file bedraagt daar zo'n acht kilometer en twee rijstroken zijn dicht. Weggebruikers kunnen rekenen op ruim een uur vertraging.

Twee keer raak op de A4

Rond 14.00 uur gebeurden er twee ongelukken achter elkaar op de A4 bij Rijsenhout. Hulpdiensten sloten daarom drie rijstroken af richting Amsterdam, waardoor het verkeer ongeveer een half uur vertraging opliep.

Volgens een woordvoerder van de politie ging het hier om twee ongelukken die losstaan van elkaar. "Rond 14.00 uur kregen we een melding van een kop-staartbotsing tussen twee voertuigen, waarbij niemand gewond raakte."

Een half uur later was het weer raak, ongeveer een kilometer verderop en net als bij het eerste ongeluk op de linker weghelft. "Een motor botste daarbij op een stilstaand voertuig", aldus de woordvoerder. "Alleen de motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht ter controle, hij was aanspreekbaar."

Het oponthoud duurde ongeveer een uur, toen waren alle betrokken voertuigen verwijderd en werden de rijstroken weer vrijgegeven.

Hele weekend vertraging

Gisteren was het ook al raak op de wegen in en rond de hoofdstad. Vanwege de afsluiting van de A9 was het drukker dan gebruikelijk op de A2, A10 en A4. En ook toen waren er diverse ongelukken op de A10.