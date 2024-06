Taai Aalsmeer onttroont Lions en verovert veertiende landstitel

Na de overtuigende 37-25 winst van vorige week, was de landstitel al behoorlijk dichtbij voor Aalsmeer. In de best-of-three waren beide ploegen in deze tweede wedstrijd behoorlijk gewaagd aan elkaar. Halverwege ging Aalsmeer met 13-12 rusten.

Na de pauze nam Aalsmeer steeds meer afstand tegen de regerend landskampioen. Op een gegeven moment was het verschil zes, maar Lions gaf niet op voor het eigen fanatieke publiek. De Limburgers kwamen terug tot twee punten, maar Aalsmeer bleek te taai. Daarnaast speelde de Zweedse linkeropbouwer Evon Mohlin een belangrijke rol met de nodige treffers voor de Noord-Hollanders. "Een hele mooie harde wedstrijd. Zo wil je je carrière afsluiten", aldus Jimmy Castien die zijn laatste wedstrijd speelde.

Deze veertiende landstitel is al de tweede prijs voor Aalsmeer dit seizoen. Eind maart veroverden de Aalsmeerse handballers de nationale beker. "Wij hebben veel ervaring en spelers die al heel vaak dit hebben meegemaakt. Dat was de sleutel naar dit succes", aldus trainer Wai Wong.

Maandag is er een uitgebreide reportage te zien over Jimmy Castien.