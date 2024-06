Na bekerwinst nu ook de Nederlandse titel voor waterpolosters ZV De Zaan

De Zaandammers grepen in het begin meteen een ruime voorsprong. Onder andere Lieke Rogge was op schot met twee treffers. Binnen zes minuten stond het 5-1 in het voordeel van ZV De Zaan.

Daarna kwam Polar Bears terug in de wedstrijd en lieten de waterpolosters uit Ede zien waarom het in de reguliere competitie ongeslagen was. Aan het einde van de tweede periode ging ZV De Zaan nog steeds aan kop, maar was het verschil drastisch gekrompen tot slechts een punt.

Ook in het vervolg van de wedstrijd bleef het verschil heel close, maar ZV De Zaan hield stand en dat werd uiteraard met enorm veel blijdschap gevierd.

Later in dit bericht de reacties van ZV De Zaan.