Stekeblind of doof en dan toch samen met 'onbeperkte' mensen genieten van theater

Marjolein van den Broek uit Gelderland is samen met onder andere Erika Zeegers uit Zandvoort lid van het expertteam dat is samengesteld. Erika is tolk gebarentaal. Ze heeft geen beperking, maar is van grote waarde voor de regisseurs en acteurs als het gaat om het vertalen van dialogen.

Want een tolk naast het podium is een goede ontwikkeling, maar een dove acteur die met een horende acteur een scene speelt is veel inclusiever. En blindengeleidelijnen en rolstoelhellingen zijn volgens Erika hartstikke goed en nodig, maar er is meer nodig, vindt ze.

Audioscriptie

Zo is tijdens het schrijven van het script belangrijk om audioscriptie mee te nemen. "In een scene kan iedereen die kan zien dat er op toneel twee vage figuren staan. Maar als dan ook beschreven wordt en je als je blind bent hoort 'het is heel vaag, twee figuren', dan geef je het blinde publiek precies dezelfde informatie als het ziende publiek. En dan heb je als blinde het idee, ik krijg hetzelfde mee als iedereen."

De wekenlange workshops, brainstormsessies en repetities worden komende woensdagavond op het toneel gebracht in een drie uitvoeringen in De Schuur. En dan mag het publiek, ziend, blind, doof of in een rolstoel, laten weten of het is gelukt: een theaterstuk waar iedereen tegelijk van kan genieten.

Het project Creative Acces Lab is opgezet door New Pac, een stichting die organisaties op allerlei manieren bijstaat om inclusiever te worden, in samenwerking met Toneelschuur Producties.