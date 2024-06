Spannende uren voor blinde Nathan: plots rent zijn blindengeleidehond weg en blijft spoorloos

Een groep vrijwilligers heeft vanmorgen gezocht, er zijn affiches opgeplakt en de omgeving is van boven bekeken met een drone, met resultaat. "Hij is terecht", zegt een woordvoerder van KNGF Geleidehonden rond 11.30 uur. "Hij stond in het riet met zijn pootjes in het water. Hij wordt nu onderzocht."

Bruggetje

Rina en Nathan zijn enorm opgelucht en blij. "Hij is gevonden in het water bij het bruggetje waar we hem voor het laatst hebben gezien. We zijn er gisteren wel honderd keer langsgelopen", zegt Rina, maar door het hoge riet hebben ze hem niet gevonden. Sam werd vanmorgen door mensen in een bootje, vanaf het water, gezien en zij haalden hem uit het water. "Ik ben die mensen zo super dankbaar", benadrukt Rina.

Hond Sam was onderkoeld, maar kreeg direct warme dekens. "We gaan straks naar de dierenarts om hem toch even na te laten kijken, hij heeft toch 24 uur in het water gelegen." De hereniging met Nathan heeft de hond goed gedaan. "Hij is heel alert en blij."