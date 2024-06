Omstander valt agent aan die optreedt tegen vuurwerkoverlast Haarlem

Er werd gisteravond flink wat vuurwerk afgestoken aan de Medanstraat. De politie kreeg meerdere meldingen uit de buurt over vuurwerk en knallen. "Toen de politie de mensen staande wilden houden op de Medanstraat, werd een agent belaagd door een 30-jarige omstander", zegt een woordvoerder van de politie. "De agent raakte hierbij fysiek gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis."

Aanhouding niet makkelijk

De politie wilde de belager aanhouden, maar dat ging volgens de woordvoerder niet makkelijk.

"Het werd de agenten door omstanders zo moeilijk gemaakt, dat de 30-jarige Haarlemmer op een later moment is aangehouden." Uiteindelijk was er veel politie in de straat. De man zit nog vast en de politie onderzoekt zijn precieze rol. Er zijn geen andere aanhoudingen verricht.