Heel z'n huis oranje: Frits is twee weken voor EK al helemaal hyper

Het versieren van z'n huis is voor Frits een goede manier om in de stemming te komen. Vroeger deden veel buren mee en was soms de hele straat oranje. Dat is wat minder geworden, maar houdt hem zeker niet tegen.

Vanaf het WK van 1974 is hij fan. "De finale in West-Duitsland, tegen West-Duitsland... dat was natuurlijk een triest geval, maar het heeft me wel echt Oranjefan gemaakt."

Vriendschappen

Als het maar even kan reist hij het Nederlands Elftal achterna, zo ook dit toernooi. Als de mannen van Koeman het tot de finale schoppen ziet hij er alle zes wedstrijden. "We hebben het zo gezellig met elkaar als supporters. Ik ken intussen zoveel mensen, heb vele vriendschappen gesloten. Voor en na de wedstrijd drink je een biertje. Als je verloren hebt praat je er dan even over, maar de volgende dag gaat 't leven weer verder."

