Waterpolosters ZV De Zaan houden hoofd boven water en dwingen beslissingsduel af

De eerste finalewedstrijd van vrijdagavond was ook geëindigd in penalty's. De reguliere stand bleef 10-10, waarna de Edenareren scherper waren in het gooien van de vrije worpen. Net zo spannend was het ook op zaterdagavond.

Na de eerste helft van twee kwarten had ZV De Zaan een nipte voorsprong: 5-4. Dat kwam mede door twee rake treffers van Takyiwa Sam. Die marge werd gedurende het derde kwart uitgebreid naar twee, maar het was 9-8 bij het ingaan van het laatste gedeelte. Daarin scoorde de bezoekers uit Ede in de allerlaatste seconden om wederom strafworpen te gaan nemen. Die nam De Zaan beter en Bente Rogge zorgde voor de beslissing (4-2).

De beslissing in de strijd om de landstitel volgt zondagmiddag. Dan begint het laatste duel om 14.30 uur in Ede.