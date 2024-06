Al dertig jaar tekent Stefan uit Haarlem strips: "Je creëert je eigen wereld"

Vanuit heel Europa kwamen bezoekers naar de Haarlemse Stripdagen, die gisteren al van start ging. De liefde voor stripboeken begrijpt De Groot als geen ander. "Het verschil met strips is dat je wat langer op een plaatje kan hangen", legt de striptekenaar uit. "Film dicteert gewoon hoe lang iets in beeld is, maar als je een strip leest, kun je nog even de tijd nemen. Je kunt eigenlijk zelf het tempo bepalen hoe snel je iets tot je neemt."

Het maken van een nieuwe strip begint vaak met een figuurtje, maar soms ook met een tekst. "Je creëert zo je eigen wereld, waarin je je helemaal kan verliezen." Als striptekenaar ben je eigenlijk de regisseur en cameraman van het beeldverhaal, vertelt De Groot. "Je bepaalt ook het tempo van het verhaal en wat de uitsnede is. Dat is heel leuk."

Kleinere wereld

De Groot zegt dat hij - ondanks de grote opkomst bij de Haarlemse Stripdagen - merkt dat de wereld van stripboeken krimpt. "Het verplaatst zich een beetje van boeken naar online." Daardoor laat de striptekenaar zich zeker niet uit het veld slaan. De Groot doet daarnaast andere dingen; zo maakt hij ook animatie en is betrokken bij verschillende exposities. "Het gaat om verhalen vertellen. Je moet niet te veel blijven hangen in de oude manier, maar met de tijd meegaan."