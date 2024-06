'Fietser gewond bij aanrijding in Bussum'

De politie wil die lezing niet bevestigen, omdat het ongeluk volgens een woordvoerder niet belangrijk genoeg is om de media in het weekend over te woord te staan.

Behalve politie en ambulance werd er ook een traumahelikopter opgeroepen, zo blijkt uit meldingen op X. Toen de heli boven Weesp vloog, werd de inzet geschrapt en maakte de heli rechtsomkeert richting Amsterdam.

Over de ernst van de verwondingen is niets bekend, maar op foto's is te zien dat de politie met een verkeersongevallenanalyse bezig is. Zo'n onderzoek naar de oorzaak gebeurt doorgaans alleen bij ongelukken waarbij één of meerdere betrokkenen (zwaar)gewond zijn geraakt.

Straat afgezet

Volgens een correspondent ter plaatse is de auto waardoor het slachtoffer is aangereden na het ongeluk direct in een parkeervak gezet. De bestuurder zou ook zijn meegenomen door agenten, volgens de getuigen.

De politie heeft een stuk van de straat afgezet, waardoor een deel van de Huizerweg onbereikbaar is per auto.