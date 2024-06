Alerte vrouw ontmaskert jonge bankfraudeurs (14 en 15) bij Bergense geldautomaat

Een vrouw heeft donderdagavond de politie in Bergen én een inwoonster van het dorp een grote dienst bewezen. Ze kreeg argwaan toen ze twee jongens met strakgetrokken capuchons om hun hoofden bij een geldautomaat geld zag opnemen, en waarschuwde de politie. Die sloeg niet veel later twee Alkmaarse pubers van 14 en 15 jaar in de boeien.