Nog steeds duizenden boetes per week bij knips op en rond Sloterweg

Van der Horst concludeert dat er na de beginperiode van de knips, de Sloterweg-oost en Laan van Vlaanderen kwamen later dan de Sloterweg-west, een 'dalende trend' te zien is. Er zijn wel twee weken waarin het aantal boetes rond de 0 lag, maar dat kwam door calamiteiten zoals de overstroming van de nabijgelegen Johan Huizingalaan.

"De vorm van intelligente toegang zoals ingevoegd op de Sloterweg en Laan van Vlaanderen is nieuw voor de gemeente Amsterdam", schrijft Van der Horst. "Dit betekent dat we ook tegen een aantal zaken aanlopen waar we van leren en die verbeterd kunnen worden." Zo ziet ze het aanbrengen van belijning op de weg als 'haalbaar en uitvoerbaar', net als het aanpassen van borden. Ook worden er mogelijk meer ontheffingen aan bewoners en ondernemers gegeven, al is daar wel onderzoek naar nodig.

Knip Sloterweg-oost mogelijk weg

De knip op de Sloterweg-oost zal mogelijk verdwijnen vanwege klachten van bewoners. Die klachten gingen over de locatie en overzichtelijkheid. Ook reed er minder verkeer op dit deel van de weg dan eerst was voorspeld. Van der Horst schrijft te onderzoeken of het nog noodzakelijk is om deze knip te behouden en komt daar wel pas aan het eind van dit jaar op terug.