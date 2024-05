Stan van der Wal schiet Hovocubo naar derde finale op rij om landskampioenschap

Yoshua St. Juste zette de bezoekers op 0-1 na een assist van Appie Attahiri, waar Sander van Dijk een schorsing uitzat. De vertrekkende trainer kreeg in de tumultueuze vorige wedstrijd een tweede gele kaart. Voor de rust was het international Saber Ben Khalou, die de Amsterdammers alweer op gelijke hoogte bracht (1-1).

Attahiri was ook de aangever bij het winnende doelpunt van Sam van der Wal. De zaalvoetballer haalde verwoestend uit vanuit een moeilijke hoek en schoot Hovocubo naar de finale. De eerste wedstrijd in de best-of-three-serie was namelijk ook door de Horinezen gewonnen (6-5). Vorig jaar ging de titel aan de neus van Hovocubo voorbij, terwijl 2022 wel de titel voor de Hoornse club was. FC Eindhoven of Tigers Roermond is de tegenstander.

Later volgen reacties en een samenvatting van deze wedstrijd.