Hovocubo ten koste van Os Lusitanos naar derde finale op rij om landskampioenschap

Attahiri was ook de aangever bij het winnende doelpunt van Stan van der Wal. De behendige aanvaller haalde verwoestend uit vanuit een moeilijke hoek en schoot Hovocubo naar de finale. De eerste wedstrijd in de best-of-three-serie werd namelijk ook door de Horinezen gewonnen (6-5). Vorig jaar ging de titel aan de neus van Hovocubo voorbij, terwijl in 2022 wel de landstitel voor de Hoornse club was. FC Eindhoven of Tigers Roermond zal in de finale de tegenstander zijn.

