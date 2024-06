Hilversumse studenten spelen levend stratego om Europese verkiezingen te begrijpen

Vier Hilversumse mbo-klassen krijgen niet op school, maar in het bos les over de Europese verkiezingen. Aan de hand van levend stratego leren ze zoveel mogelijk over hoe Europa werkt en waarom het belangrijk is om donderdag te gaan stemmen. "In de les gaat het vaak het ene oor in en het andere uit. In zo'n spel blijft het hangen, omdat je dan echt bezig bent", vertelt medeorganisator Thijs Plaggenmarsch.