Telstar blijft shoppen bij de amateurs en oud-spits David Min tekent bij FC Utrecht

Telstar heeft vrijdag de vierde zomeraanwinst gepresenteerd: Adil Lechkar. Hij komt over van derdedivisionist TEC uit Tiel en is de vierde amateurspeler, die de Velsenaren aantrekken. David Min (oud-spits) speelde in het seizoen 2022/23 voor de Witte Leeuwen en verlaat nu RKC Waalwijk voor FC Utrecht.