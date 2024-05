'Oud-speler Rick Kruys gaat vader Gert achterna en wordt trainer FC Volendam'

Kruys besloot zijn aflopende contract in Venlo niet te verlengen, waarna de Limburgers zijn vertrek aankondigden. Overigens speelde Kruys twee seizoenen op huurbasis in het vissersdorp in de periode dat zijn vader er trainer was. Voor zijn periode bij VVV-Venlo was Kruys zeven eredivisiewedstrijden interim-trainer van FC Utrecht, maar verloor hij in de halve finale om de play-offs voor Europees voetbal tegen Vitesse.

