Opvang asielzoekers Hotel Wieringermeer uitgesteld

Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, zijn de asielzoekers welkom, meldt de gemeente via een persbericht. Naar verwachting zal dit eind juni, begin juli zijn.

Verdeeld

De opvang van asielzoekers in Wieringerwerf zorgde voor flink wat verdeeldheid onder bewoners. "Ik vind dat mensen die wonen in Nederland, en op een woning zitten te wachten in het hotel moeten", zegt een bewoner. Andere bewoners zijn minder negatief over de kwestie. "Als het mij zou overkomen, zou ik ook heel blij zijn als ik een plek had."