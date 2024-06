Vrees voor verzakking en kankerverwekkende stoffen: "Gemeente geeft niet thuis"

De gemeente Hollands Kroon en de aannemer laten in een brief aan de bewoners weten dat het werk inmiddels een week is uitgesteld en dat er toch geen sprake is van herbestrating in de steeg met vervuilde grond. "Wij hebben begrepen dat er onduidelijkheid is over de werkzaamheden en het effect op de omgeving. In de afgelopen tijd hebben er meerdere onderzoeken plaatsgevonden. [...] Hieruit is gebleken dat de grond die vrijkomt en verplaatst wordt bij de rioolvervanging niet verontreinigd is."

Rug tegen de muur

De gemeente zegt ook te hebben gekeken naar het effect dat de werkzaamheden op de straat en de woningen. "Hieruit zijn geen belemmeringen naar voren gekomen. Zoals gebruikelijk bij dit werkzaamheden zijn er bij de woningen waar dat mogelijk was bouwkundige vooropnames gedaan."

Toch hebben de bewoners van de Koningin Julianalaan er nog steeds geen vertrouwen in. Ze bezinnen zich op actie. "Er is geen vergunning voor het werk, dus we kunnen geen bezwaar maken. We staan met de rug tegen de muur. Zeer ernstig en heel frustrerend."