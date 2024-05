Bestuur As-Siddieqscholen moet vertrekken: "Scholen kunnen eindelijk weer vooruit"

Het bestuur van de scholen stond al een tijdje onder druk vanwege een grote reeks negatieve rapporten van de Onderwijsinspectie. Het Ministerie van Onderwijs besloot daarom begin dit jaar de geldkraan zo goed als dicht te draaien. Vanaf maart kreeg de scholenkoepel nog maar 20 procent van de subsidie die ze normaal gesproken zou krijgen.

Omdat de situatie niet verbeterde, eiste onderwijsminister Mariëlle Paul dat het bestuur moest opstappen als er geen nieuwe kandidaten gevonden konden worden die geschikt waren. Die kandidaten dacht de school later gevonden te hebben, maar de minister wees beide benoemingen af. Terecht, zegt de rechter nu.

Nieuw bestuur

Omdat er nu geen kandidaten zijn, moet het bestuur van de scholenkoepel vertrekken. Die consequentie volgt op een uitspraak die een andere rechter eerder deed.

De leiding wordt nu overgedragen aan een door het ministerie benoemd interim-bestuur. Omdat deze mensen wel het vertrouwen van de minister hebben, worden de financiële sancties weer ingetrokken.

"Goed nieuws voor de leerlingen van de ISA-scholen in Amsterdam" zegt Paul in een reactie. "De rechter is heel duidelijk: bij het bestuur moet zo snel mogelijk orde op zaken worden gesteld. Vanaf morgen gaat een interim-bestuur hier dan ook vol mee aan de slag. Om het nieuwe bestuur daar alle ruimte voor te geven starten wij dan de bekostiging weer op. Na zo’n lange tijd kunnen deze scholen nu eindelijk weer vooruit. Daar ben ik blij mee."