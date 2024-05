Gemeente wil woonregels veranderen, Amsterdammer kan vanaf maandag inspreken

Ook moet het makkelijker worden voor Amsterdammers om iemand voor langere tijd op hun huis te laten passen, bijvoorbeeld als zij zelf weg zijn vanwege een stage of een studie.

De gemeente wil voor Amsterdammers met een koopwoning of een particuliere huurwoning dat dit maximaal 1 keer per jaar kan voor een periode van 3 tot 6 maanden. Voor huurwoningen van corporaties zou de versoepeling één keer in de vijf jaar zijn.

Huizenruil en vergunningplicht

Verder wil de gemeente dat huizenruil zonder dat daarvoor iets wordt teruggevraagd voor toeristische doeleinden gemakkelijker wordt. Dat zou betekenen dat Amsterdammers geen vergunning of registratienummer aan hoeven te vragen bij de gemeente. Ook vervallen de andere regels rond vakantieverhuur. Wanneer een bewoner wel geld of punten uitwisselt met de tijdelijke huurder, valt de huizenruil wel onder de regels van vakantieverhuur.

Daarnaast wil de gemeente toetsen of huishoudens met een middeninkomen passend gaan wonen: in een middeldure huurwoning. Daar vallen woningen met een huurprijs van 879,66 euro tot en met 1.165,81 euro onder. Met de zogenaamde huisvestigingsvergunning kan gecontroleerd worden of het huishouden dat in de middeldure huurwoning gaat wonen ook echt een middeninkomen heeft.