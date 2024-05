Minister Adema wil verbod op puppy-yoga in Amsterdam

"Ik vind dat niet passen", laat Adema in een verklaring weten. "Puppy's moeten slapen. Die zijn in een heel pril stadium van hun ontwikkeling."

Puppy's van acht weken oud moeten volgens deskundigen zo'n twintig uur per dag slapen. Uit de beelden van de verborgen camera bleek dat de jonge hondjes door een fokker naar de locatie werden gebracht en daar de hele dag werden ingezet om te knuffelen met de yogadeelnemers.

Gedrags- en gezondheidsproblemen

Voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) was dit reden om controles uit te voeren. "Uit eigen inspecties bleek dat de pups wakker werden gemaakt en voor meerdere lessen achter elkaar werden ingezet", laat een woordvoerder van de NVWA weten. "Deze overprikkeling kan op korte en lange termijn resulteren in gedrag- en gezondheidsproblematiek."

De autoriteit wil de yoga-organisatie twee boetes van 1500 euro opleggen omdat de pups in hun natuurlijke gedrag werden beperkt. "De boetes zijn alleen nog niet definitief", laat de woordvoerder. "Ze hebben eerst nog de kans om te reageren op het voornemen. Daarna kan de boete definitief worden."

'Malle praktijken'

Adema heeft geen goed woord over voor de puppy-yoga: "Het dient geen enkel doel en slaat helemaal nergens op." De demissionair minister bereidt een verbod voor dat zijn opvolger kan invoeren zodra het nieuwe kabinet er is.

Voor de tussentijd vraagt Adema de mensen die zich op hebben gegeven voor 'dit soort malle praktijken' nog eens goed na te denken over deelname aan de puppy-yoga. Ook de NVWA roept consumenten op kritisch te zijn op deelname aan de lessen.

De organisatie die achter de puppy-yoga in Amsterdam zit, is gevestigd in Parijs. Ze organiseren daar ook puppy-yoga en verder ook nog in Milaan, München en Monaco. De organisatie was niet voor commentaar bereikbaar.