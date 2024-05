Drie minderjarigen opgepakt voor mishandelen en beroven van 13-jarige jongen

Die donderdagmiddag rond 16.00 uur wordt de 13-jarige jongen in Oost op straat aangesproken door een groep van drie jongens. Een van hen slaat het slachtoffer hard in zijn gezicht. De groep dwingt hem mee te gaan naar bankje in het skatepark verderop.

Daar wordt de jongen door een van de verdachten met een mes bedreigd. Een andere verdachte uit de groep laat aan het slachtoffer zien dat hij een vuurwapen in zijn tasje bij zich draagt. Uiteindelijk gaan de drie verdachten er met een telefoon en pinpas vandoor.

De politie vindt tijdens de aanhouding van de drie minderjarigen zowel de pinpas, als de telefoon van het slachtoffer terug.