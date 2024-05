Klimaatbetogers richten zich tot bedrijven en medewerkers Zuidas

De vorige landelijke klimaatmars was in november vorig jaar in Amsterdam. Net als bij eerdere marsen, altijd gehouden in het weekend, kwamen daar tienduizenden betogers op af. Deze vrijdag lopen er wat minder mensen mee. Van tevoren liet de organisatie weten het protest bewust op een werkdag te houden, zodat de boodschap goed gehoord zou worden door de bedrijven op de Zuidas. "In het weekend is er natuurlijk veel minder activiteit bij deze bedrijven en zal onze boodschap makkelijker te negeren zijn."