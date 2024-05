Nila en Anouk (9) komen in actie voor een veiligere oversteekplaats

"Er was hier niet zo lang geleden nog een weiland", vertelt moeder Nikie. Door de bouw van Vroonermeer, een woonwijk met honderden huizen, is het alleen nog maar drukker geworden bij de oversteekplaats. "Om daar weg te komen moeten fietsers over het kruispunt. Een andere route naar De Mare is er namelijk niet."

Nu de fietstunnel in de buurt voor onbepaalde tijd is afgesloten, valt goed te merken dat er maar één weg is richting de wijk. De fietsers moeten nu een groot stuk omrijden. "Als de gemeente toch al bezig is met de fietstunnel kunnen ze gelijk een oplossing bedenken voor de kruising", vindt Nikie.