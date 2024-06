Aalsmeerse kinderburgemeester Vera wil schaamte over armoede de wereld uit helpen

Want ouders met een krappe portemonee weten vaak niet dat de gemeente hen financieel kan helpen, zodat hun kind ook mee kan doen aan sportieve of culturele activiteiten. "Ik zag op het Jeugdjournaal een keer dat er gemiddeld twee kinderen in een klas zitten die in armoede leven. Dat vind ik echt veel te veel, dus moeten we er over paten", legt Vera uit waarom ze deze week op pad ging.