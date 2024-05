Oppositie verlaat boos gemeenteraad Bloemendaal: "Hoe leg ik dit thuis uit?"

Fractievoorzitter Herbert Faber van GroenLinks werd behoorlijk emotioneel toen bleek dat de coalitiepartijen het initiatiefvoorstel van zijn partij, Hart voor Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal niet op de agenda wilden zetten. Het zou niet duidelijk zijn of het college een mening heeft over het splitsen van woningen.

Haarkloverij

Faber vond het allemaal maar juridische haarkloverij: "Ik denk dat onze inwoners grote moeite hebben met dit juridisch gedoe. Het lijkt meer te gaan om de gehoorzaamheid van de coalitiepartijen richting de VVD. Zo jaag je mensen het stemhokje uit."

Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal maakte zich boos: "Het staat op de agenda. Wij willen dat het vanavond behandeld wordt. Dit zijn echt vuile spelletjes!" Dat lokte weer een felle reactie uit van burgemeester Ankie Broekers-Knol. "Dat soort taal wil ik hier niet horen", beet ze Roos toe.

De burgemeester maakte ook duidelijk dat wethouder Nico Heijink is opgestapt omdat hij in zijn eentje een advies over de woningsplitsing had opgesteld, zonder de rest van het college daarover te informeren. Nadat een meerderheid van de raad besloot het voorstel niet op de agenda te houden, stapten zeven raadsleden op. De vergadering werd daarop geschorst.

Waarom woningen splitsen?

Een dag later - nadat het stof weer wat is neergedaald - kijkt Herbert Faber van GroenLinks terug op het gedoe. "Ik vind het gedrag dat de coalitiepartijen vertonen eigenlijk heel schadelijk voor het vertrouwen in de politiek. Volgens mij is coalitiepartij PvdA eigenlijk voorstander van onze plannen, maar ze stemmen tegen omdat ze bang zijn dat de VVD de coalitie dan laat klappen."

Voor GroenLinks is het kunnen splitsen van woningen erg belangrijk, zegt Faber. "Er is een wooncrisis in Nederland. In Bloemendaal is er sprake van onderbewoning. Hier staan hele grote huizen en daar woont bijna niemand. Vroeger woonden er veel meer mensen in dat soort woningen. Het is voor jongeren zo ontzettend moeilijk om woonruimte te vinden, daarom willen we de regels versoepelen. Maar de VVD is bang dat het te druk wordt in Bloemendaal."