De Alkmaarse Schermerpoort moest wijken voor de nieuwe tijd

Brokstukken

Van de Schermerpoort zelf is niets meer over. Toch heeft stadsarcheoloog Nancy de Jong nog wel wat moois om ons te laten zien. In het depot liggen enkele brokstukken op tafel. Brokstukken van de poort die enkele jaren bij toeval boven water kwamen tijdens baggerwerkzaamheden. Dat wisten ze niet meteen.

De kop van een leeuw was volgens Nancy de Jong een eerste aanwijzing: "Hij is heel zwaar en heel imposant. Hij kijkt je altijd aan, in welke hoek je ook staat. Toen dachten we al: dit zou best wel eens van een stadspoort kunnen zijn, maar welke?" Een steen met het jaartal 1661 was een volgende aanwijzing. Uiteindelijk kon het niet anders of het waren de brokstukken van de verloren gegane Schermerpoort.

