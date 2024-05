Man verdacht van moord Blaricumse Amanda vrijgesproken

Ruim een jaar geleden werd de 34-jarige Amanda in haar woning in Blaricum dood aangetroffen nadat haar partner, de 35-jarige Thomas, de hulpdiensten had gebeld. Ze lag in een grote plas bloed naast haar bank. Snel werd duidelijk dat ze al uren daarvoor overleden was.

Thomas werd opgepakt en verhoord door de politie. Daaruit bleek dat ze beiden de avond daarvoor veel drugs hadden gebruikt, wodka hadden gedronken en zo'n vier slaappillen hadden genomen. Het stel ging samen naar bed en toen Thomas een uur later wakker werd, lag Amanda niet meer naast hem.

Het is tot op de dag van vandaag onduidelijk wat er daarna precies is gebeurd. Thomas gaf daarover verschillende verklaringen. In zijn meest recente verklaring zegt hij dat hij wakker werd, naar beneden liep en zag dat zijn vrouw bewusteloos onderaan de trap lag. Hij sleepte haar naar de bank en legde haar daar in stabiele zijligging.

Daarna is hij nog uren beneden gebleven. Hij zegt in zijn verklaring dat hij niet meer precies weet wat hij toen gedaan heeft omdat hij zwaar onder invloed was. Wel weet hij dat hij daarna opnieuw is gaan slapen. Toen hij rond 14.00 uur wakker werd en zijn vrouw opnieuw beneden aantrof, belde hij het alarmnummer.

Doodsoorzaak onduidelijk

Uit forensisch onderzoek bleek dat Amanda door hersenletsel (veroorzaakt door een val of een klap), door de grote hoeveelheid verdovende middelen óf door een combinatie daarvan om het leven is gekomen. Wel is het, ook gezien de andere verwondingen, iets aannemelijker dat het hersenletsel door een harde val van de trap is veroorzaakt.

Op basis daarvan oordeelde zowel het OM als de rechter dat niet bewezen kan worden of Thomas zijn partner opzettelijk doodde. "Er zijn wel nog steeds veel vragen", zei de rechter vandaag. "Zo bleek later dat er bloedsporen zijn schoongemaakt. Dat roept vraagtekens op. Ook zorgen de verschillende verklaringen voor veel onduidelijkheid."

Wel is het voor de rechter duidelijk dat Thomas anders had moeten handelen. "U hebt haar, uw eigen partner, alleen op de vloer van de woonkamer achtergelaten. Ze was toen bewusteloos, maar ze leefde nog. U had moeten inzien dat u professionele hulp had moeten inschakelen. Dat u door uw eigen middelengebruik niet in staat was dat in te schatten, moet geen reden zijn."

Straf

Het nalaten van medische hulp inschakelen is een strafbaar feit. "De rechtbank is van oordeel dat geen enkele straf het verdriet en gemis van Amanda kan helen. Omdat u haar in de steek hebt gelaten, krijgt u hiervoor de maximale straf van drie maanden."

De man heeft die tijd al vastgezeten in voorarrest en hoeft daarom niet meer terug de cel in. Het is niet duidelijk of Amanda het wel had overleefd als er wel op tijd professionele hulp was geboden.