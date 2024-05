Goois Hangijzer: overlast van verwarde mensen op straat

In het Gooi is er een licht dalende trend waarneembaar van het aantal meldingen van verwarde personen. Toch is er in de regio een groep van twintig mensen in beeld die veel overlast veroorzaken vanuit hun verslavings- of psychische problematiek.

Door bezuinigingen in de GGZ moeten mensen die hulp nodig hebben, vaak ook lang wachten. Ze worden uit huis gezet omdat ze ernstige overlast veroorzaken en komen dan op straat of in het dak- en thuislozentehuis De Cocon in Hilversum terecht.

Oplossing

Daar wil Van Voorden in samenwerking met zorgmanager Harro Koeleman van Kwintes op korte termijn een oplossing voor vinden.