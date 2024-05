Een gevoelig thema in het Gooi: verwarde mensen

Moeten we verwarde personen op straat gewoon maar accepteren of gaan we op zoek naar een oplossing? Dat is de vraag op tafel deze maand bij Gooise Hangijzers. Wethouder Bescherming en Opvang Gerben van Voorden doet in de talkshow een oproep aan alle samenwerkende partners in de regio. "Wat we nodig in onze regio is een tweede 'Keerpunt Zuid' en een tweede 'In Between Places'. En snel."