Jonge feministen Ronja (17) en Luca (18) uit Haarlem willen minder schermen en meer actie

Tentoonstelling in Janskerk

Het Noord-Hollands Archief vroeg aan scholieren in Haarlem voor welke zaken zij zouden willen demonstreren. Dat heeft geleid tot de tentoonstelling Bord voor je Kop! in de Janskerk, waar tientallen, door de jongeren gemaakte protestuitingen en linosneden staan uitgestald. Ook worden in de tentoonstelling vroegere protesten van jongeren en omgeving in Haarlem uitgelicht. De tentoonstelling is tot en met 21 juni 2024 te bezoeken. Toegang is gratis.