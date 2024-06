Documentaire over de uitgebreide zoektocht naar resten van de Slag op de Zuiderzee

Terug naar 1573. De Hertog van Alva is het verzet van de geuzen tegen de Spanjaarden meer dan zat. Hij beval de graaf van Bossu om met een enorme vloot voor eens en altijd de geuzen van de Zuiderzee te verjagen.

Als de schepen de haven bij Amsterdam verlaten komen ze vast te zitten op het IJ bij Schellingwoude. De geuzen hebben een blokkade opgelegd, al houdt die niet lang stand. Uiteindelijk kan de vloot verder en treffen de Spanjaarden en de watergeuzen elkaar op de Zuiderzee, nabij de Hoornse Hop op 11 oktober 1573.

De Spanjaarden lijken aan de winnende hand, totdat de wind gunstig draait voor de watergeuzen. Uiteindelijk wordt de Spaanse vloot verslagen. De graaf van Bossu wordt gevangen genomen en de overige Spaanse schepen vluchten.

Wat ligt er nog op de bodem van de Zuiderzee?

Hoewel er al veel gezegd en geschreven is over deze slag, zouden er op de bodem van de voormalige Zuiderzee nog veel meer te vinden moeten zijn. In de documentaire is te zien hoe oude geografische kaarten worden onderzocht en duikers speuren naar resten. Er wordt hightech apparatuur ingezet om wrakken te zoeken die ergens in de bodem verscholen zouden moeten zijn.

Wat het oplevert, zie je hieronder in de documentaire 'De reis van Bossu'. Ook te zien op tv vanaf 17.11 uur (en daarna herhaald) bij NH, net als bij WEEFF.