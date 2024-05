Geen celstraf, maar tbs met dwangverpleging voor dodelijke steekpartij Robert Scottstraat

Het OM had 15 jaar cel tegen Ö geëist, maar omdat de rechtbank oordeelt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is, krijgt hij geen celstraf. Volgens deskundigen lijdt de man aan een schizofrene stoornis, die zich uit in paranoïde wanen. Volgens Het Parool kampt Ö, die een lang strafblad heeft, al sinds zijn zestiende met die problemen.

Hoewel Tolga Ö niet mee wilde werken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum, zijn er volgens de rechtbank voldoende aanwijzingen om er vanuit te gaan dat die stoornis meespeelde toen hij die ochtend op 1 augustus zijn twee onderbuurmannen met een keukenmes neerstak.

Waanideeën

De slachtoffers speelden een grote rol in de waanideeën die Ö had, blijkt uit verklaringen van de moeder van de dader. Hij had haar verteld dat zijn onderbuurmannen waren ingehuurd door de Nederlandse overheid en camera's onder zijn bed hadden gemonteerd. De moeder sliep uit angst voor de verdachte al een aantal weken bij haar dochter. Een dag voor de steekpartij had Ö nog tegen haar gezegd dat hij haar zou vermoorden.

"Hoewel er af en toe periodes lijken te bestaan waarin het beter gaat met de psyche van verdachte heeft de rechtbank op de zitting van 26 april 2024 waargenomen dat verdachte nog steeds in die waanwereld leeft", zei de rechter vandaag. Ö had tijdens die zitting gezegd dat hij in een complot was beland en dat het proces in de rechtbank een schijnproces was. Ook vroeg hij om een overlijdensakte van het slachtoffer dat om het leven was gekomen.

Door geen celstraf, maar tbs met dwangverpleging op te leggen, gaat de rechter mee in het advies van deskundigen. Zij stellen in een rapport dat Ö een langdurige behandeling moet krijgen om de kans op recidive te verminderen.