Zeg je jazz, dan zeg je Enkhuizen: kinderen 'opgevoed' met workshop op school

Ook voor de muziekdocent is het gissen waar die passie voor jazz in Enkhuizen vandaan komt. "Mijn bandje was ook hier. Ik kom oorspronkelijk niet Enkhuizen, maar kwam ook hierheen voor de muziek. Ik denk dat het in het grondwater zit", vertelt hij lachend.

Enthousiasme bij kinderen voor jazz

De afgelopen weken hebben de kinderen De Tweemaster al meerdere muzieklessen in de klas gehad. Als afsluiter geeft Zwagerman, die zelf contrabas speelt, samen met mede-muziekdocent en gitarist Elliot Muusses aan iedere groep van de school een workshop.

"De kinderen houden van popmuziek, maar ze hebben ergens ook wel iets met jazz. Je merkt dat ze zo'n workshop erg leuk vinden." Iets wat de kinderen zelf ook erkennen. "Het is gewoon leuk, ik hou van muziek", vertelt Jelle uit groep 6.



