Ooit een xtc-lab van binnen gezien? De speedmobiel komt naar IJmuiden

Nederland is wereldwijd koploper als het gaat om de productie van chemische drugs. De laboratoria waar die drugs gemaakt worden zitten vaak op onverwachte achteraf plekjes in woonbuurten. "Mensen denken vaak dat die productie alleen op het platteland in Brabant plaatsvindt, maar ook in Noord-Holland worden regelmatig enorme laboratoria ontdekt", zegt Dominique van de speedmobiel.

Bewustwording

"Om het drugsgeweld in IJmuiden terug te dringen, hebben we de ogen en de oren van alle burgers nodig", zegt burgemeester Frank Dales. "Alleen als mensen de signalen herkennen en alarm slaan, kan de politie ingrijpen." Bovendien gaat de productie van drugs gepaard met het gebruik van zeer brandgevaarlijke stoffen en processen. "Het gaat dan ook om de veiligheid in je eigen buurt. Het is veel meer dan het verklikken van buurtgenoten", zegt Dominique.

De mobiele voorlichtingsaanhanger is een initiatief van NH Drugs Alert, een initiatief van samenwerkende gemeenten en politie, met medewerking van Meld Misdaad Anoniem.