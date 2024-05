Mogelijk gestolen auto belandt in water in Engewormer, eigenaar had niks door

"De melding werd gedaan door een kanoër", vertelt een woordvoerder van de politie. Er werd groot opgeschaald, uit angst dat er nog iemand in de auto zou zitten. Brandweerduikers kwamen er echter snel achter dat dat niet zo was. Degene die hem in het water heeft gereden, was er dus met een nat pak vandoor gegaan.

Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt dat de auto, een BMW M5, waarschijnlijk vanmorgen vroeg gestolen is uit de Treilerstraat in Zaandam. Toen de politie naar het adres ging waar de auto ingeschreven staat, troffen zij de eigenaar. "Hij had zijn auto nog niet gemist", vertelt een woordvoerder van de politie. Het was dus een nare verrassing voor de man.

De politie is bezig met het onderzoek. "We weten pas zeker of het om een gestolen auto gaat, als het onderzoek is afgerond." De auto is inmiddels uit het water gehaald en de politie is op zoek naar getuigen.